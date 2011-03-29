Будівництво ЗПС не вплине на роботу харківського аеропорту

Харків. 29 березня. УНІАН. Будівництво злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Харків» не вплине на роботу харківського аеропорту та розклад польотів у літній період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт аеропорту «Харків».

На сьогодні роботи з будівництва і реконструкції аеродромного комплексу тривають у плановому режимі і будуть завершені в строк, йдеться у повідомленні.

Вже прокладено понад 30% нової злітно-посадочної смуги, на цій ділянці завершено укладання верхнього бетонного шару. Підкреслюється, що при спорудженні нової ЗПС аеропорту «Харків» застосовуються найпрогресивніші технології. Для укладання верхнього шару покриття використовується важкий бетон марки М-450. Ширина смуги становть 45 м, довжина - 2 500 м, загальна товщина бетонного покриття - 850 мм (товщина верхнього шару з важкого бетону - 400 мм). Всі роботи з будівництва ЗПС фінансуються за рахунок державного бюджету і курируються групою DCH в особі компанії «Нью Системс АМ», оператора Міжнародного аеропорту «Харків».

Довідка. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Реалізація проекту розпочалася 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Проект реалізується у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій DCH в реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» (аеровокзальний комплекс і ряд інших об`єктів) становить 90 млн. дол.

Група компаній DCH - одна з найбільших і таких, що найдинамічніше розвиваються бізнес-груп України. Має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. З 2007 року Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») та Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у вказану Програму становить понад 250 млн. дол.

На знімку: роботи з реконструкції аеродромного комплексу в аеропорту «Харків»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА