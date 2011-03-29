В ОПК спростовують інформацію про закупівлю Таїландом 200 танків «Оплот»

Харків. 29 березня. УНІАН. Інформація про те, що Таїланд вирішив придбати в Україні 200 танків «Оплот», не відповідає дійсності, заявив в інтерв’ю УНІАН представник українського оборонно-промислового комплексу.

Коментуючи публікації у ЗМІ про те, що Україна виграла тендер на поставку Таїланду 200 танків «Оплот» і командування Збройних сил цієї країни ухвалило рішення про їхню закупівлю, він сказав: «Інформація про закупівлю танків не відповідає дійсності».

«Насправді такий тендер проводився. Україна брала в ньому участь, але оголошення про завершення конкурсу, а також про його переможця ще не було» , - сказав співрозмовник агентства.

Він зауважив, що наведені у публікаціях ЗМІ дані про кількість машин, заявлених на тендері, вартість замовлення, ціну, деякі технічні параметри танка «Оплот», зокрема, «не витримують критики і дуже далекі від правди». Виходячи з цього, сказав фахівець, «можна вважати публікацію провокаційною і такою, що спрямована на дискредитацію України як учасника тендеру і конкурента».

Характеризуючи «Оплот», фахівець зазначив, що «ця машина створена на рівні найсучасніших танків, а в частині захисту – випереджає аналоги».

Довідка УНІАН. Бойова машина «Оплот» розроблена Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. Танк взятий на озброєння української армії у 2009 році. Серійне виробництво БМ «Оплот» на замовлення Міністерства оборони України розпочате на державному підприємстві «Завод ім. Малишева». Танк «Оплот» за кордоном уперше був представлений на Міжнародній виставці озброєнь ADEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) 20-24 лютого.

На знімках: (угорі) танк «Оплот» у цеху Конструкторського бюро ім. Морозова (Харків); «Оплот» на Міжнародній виставці озброєнь ADEX-2011в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) 20-24 лютого 2011 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА