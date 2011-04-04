Маркевич: всі чекали від нас перемоги

Харків. 4 квітня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич провів післяматчову прес-конференцію після перемоги на запорізьким Металургом (3:0).

- Ми були насторожені, Металургу, в принципі, нічого вже не треба... І тим складніше з ними грати. Перший тайм показав це. Було хвилювання, ми давно не вигравали, всі чекали від нас перемоги, це дало про себе знати. Після першого голу футболісти трохи розкрилися і почали грати так, як можуть. 3:0 - закономірний рахунок. Хоча могли ми й пропустити наприкінці матчу - всі побігли забивати. Але футбол - така штука, що потрібно грати до кінця в обороні і стежити за тим, щоб не було контршансів у суперника.

Хто більше вам сподобався: Шарпар або Едмар?

Це ви до того, що я склад неправильний поставив? Едмар після травми не готовий був грати два тайми. Хоча Шарпар, я впевнений, буде грати надалі.

Повірте, в моєму питанні не було провокації...

(Сміється) Ні-ні, повірте, я сам розумію, не треба було експериментувати. Ви правильно поставили питання.

У перших двох матчах непогано виглядав Лукаш Штетіна, явних помилок не допускав, а потім випав з основного складу. У чому причина його відсутності?

Він отримав червону картку в минулому турі, в матчі молодіжних складів. Крім того, їздив до складу збірної - його не було з нами, тому не хотіли ризикувати. У принципі, ми награвали Пшеничних, але, на жаль, він не зміг вийти на поле сьогодні - рецидив старої травми. На полі можуть вийти тільки 11 осіб.

Чому в цьому матчі на воротах стояв Дишленкович, а не Горяїнов?

У Горяїнова травма.

Серйозна?

Думаю, ні. Вчора він відчув дискофморт, сьогодні спробував і сказав, що не зможе зіграти.

Чи помітили ви, чи футболісти, відсутність групи вболівальників, яка зазвичай розташовується на Південній трибуні?

Знаєте, якщо я ще й за трибунами буду стежити... Хто приходить - той вболіває за Металіст. Наступного разу буду дивитися, хто прийшов (сміх у залі).

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА