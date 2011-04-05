Ярославський виділив на реконструкцію газону «Металіста» три мільйони євро

Харків. 5 квітня. УНІАН. Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ виділив на реконструкцію газону обласного спортивного комплексу «Металіст», який готується до ігор континентальної першості, три мільйони євро.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», роботи з реконструкції газону ігрового поля харківського стадіону буде розпочато 16 квітня після матчу Прем’єр-ліги «Металіст» - «Арсенал». Підготовку до цього етапу реконструкції структури ФК «Металіст» та групи DCH, яка реалізує у Харкові проекти до Євро-2012, проводили з початку січня цього року.

У ході реконструкції газону буде, зокрема, замінена система підігріву поля. Після реконструкції обігрів здійснюватиметься шляхом подачі етиленгліколю по трубопроводах. За рахунок цього буде забезпечено прогрівання трави при низьких температурах.

Проект передбачає встановлення системи аерації поля із застосуванням вакуумної установки, яка забезпечуватиме примусовий дренаж, а також реверсну подачу повітря в шар підґрунтя. У ході реконструкції буде запроваджена також нова система поливу, в результаті чого буде збільшено кількість спринклерів, встановлено нові системи труб, насоси, резервуар на 80 куб. метрів, що забезпечить своєчасну подачу води на полі навіть в нештатних ситуаціях - у разі перебоїв з водопостачанням у місті. Крім того, на полі буде застосована система штучної прошивки трави від компанії Desso (Нідерланди), що додатково забезпечить дренування, аерацію і нормативну густоту трави.

За даними прес-служби, звершення робіт з реконструкції ігрового поля заплановане на 15 липня 2011 року.

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА