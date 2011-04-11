За фактом загибелі двох робітників у Харківському аеропорту порушено справу

Харків. 11 квітня. УНІАН. Харківська міжрайонна транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом загибелі двох робітників під час проведення робіт з реконструкції приміщення старого аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Харків».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Володимира СУХОДУБОВА.

За його даними, 9 квітня близько 17 год. 10 хв. при проведенні робіт, пов’язаних з демонтажем залізобетонних плит будівлі аеровокзалу ТОВ «Нью Системс АМ» міжнародний аеропорт «Харків», сталася загибель двох осіб, йдеться у повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України. У справі проводиться досудове слідство, хід якого контролюється прокуратурою області.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 9 квітня, внаслідок аварії баштового крану під час робіт з реконструкції старого приміщення Харківського аеропорту загинули двоє монтажників компанії - підрядника «Стальконструкція». Баштовий кран розбирав завали, які утворилися напередодні під час демонтажу аварійного приміщення старого аеровокзалу. За інформацією прес-службиаеропорту, можливою причиною падіння стріли став великий порив вітру. Попередньо відомо, що, падаючи, кран зачепив підйомник, і робітники випали з 6-метрової висоти. «Правила безпеки під час робіт були повністю дотримані, і причиною загибелі людей фахівці попередньо називають розгул стихії», - запевнили у прес-службі аеропорту.

За наявними даними, на спорудженні об’єктів Євро-2012 в Україні загинуло близько 15 осіб, зокрема на будівництві НСК «Олімпійський» у Києві станом на 1січня 2011 року загинуло 12 робітників, восени 2010 року на будівництві «Донбас Арени» - один будівельник.