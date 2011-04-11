Харків. 11 квітня. УНІАН. У Харкові розпочала роботу Школа юного журналіста, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Перше заняття, присвячене особливостям газетної і телевізійної журналістики, відбулося в неділю, 10 квітня, у прес-центрі облдержадміністрації. У ньому взяли участь 35 учнів 7-11 класів з 20 районів Харківської області, які вже мають певний досвід співпраці з районними ЗМІ і пройшли відбір.

У ході першої частини заняття майбутні журналісти ознайомилися з особливостями роботи у друкованих виданнях і вивчать жанри газетної журналістики. Лекції для них прочитали начальник управління преси та інформації ХОДА Вікторія МАРЕНИЧ, відповідальний секретар газети «Час регіонів Харківщини» Ірина ГРАБО і шеф-редактор газети «Время» Олена СТРОНОВА.

Слухачам Школи було запропоновано заповнити анкети, за відповідями на які організатори змогли скласти думку про свою аудиторію. Зокрема, майбутнім журналістам було запропоновано назвати найбільш значущу подію за 20 років Незалежності України і відповісти, чи є Україна європейською державою.

«Ті анкети, які ми зібрали, говорять про те, що діти, які сьогодні прийшли, мають свою думку, свою позицію, котру нам потрібно доповнити професійними знаннями, які є у кожній професії, для того, щоб вони свої творчі здібності змогли реалізувати», - зазначила на брифінгу, присвяченому першому заняттю, В.МАРЕНИЧ

Також у рамках першого заняття Школи юного журналіста відбулася екскурсія Харківською обласною державною телерадіокомпанією, де для учнів було проведено практичне заняття, присвячене особливостям роботи тележурналіста в кадрі.

Школа юного журналіста створена за ініціативи управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації за підтримки голови ХОДА Михайла ДОБКІНА для того, щоб у майбутньому вирішити дуже актуальну в Харківській області проблему дефіциту кадрів у районних ЗМІ, повідомляє сайт ОДА. У ній будуть навчатися школярі, які вже співпрацюють з районними комунальними газетами і зацікавлені в отриманні глибших теоретичних і практичних знань. Заняття будуть проходити по неділях.