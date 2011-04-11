Харківщина надала «Костянтину Ольшанському» шефську допомогу в сумі 100 тис. грн.

15:04, 11 квітня 2011
Харьків
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Добкін: від небайдужих харків’ян

Харків. 11 квітня. УНІАН. Харківська область надала команді великого десантного корабля військово-морських сил України «Костянтин Ольшанський», над яким вона шефствує, матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн. на вирішення поточних питань.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН у своєму вітанні з нагоди успішного завершення екіпажем судна гуманітарної місії з евакуації громадян України із зони військового конфлікту в Лівії.

«Для Харківщини велика честь і відповідальність бути шефами корабля, відомого славними військово-морськими традиціями», - сказав М.ДОБКІН.

«Нехай подарунок від небайдужих харків’ян у сумі 100 тис. грн. допоможе вашій команді вирішити поточні питання. Завжди попутного вітру «Костянтину Ольшанському» у далеких і близьких походах», - зазначив губернатор.

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