Харківщина надала «Костянтину Ольшанському» шефську допомогу в сумі 100 тис. грн.

Харків. 11 квітня. УНІАН. Харківська область надала команді великого десантного корабля військово-морських сил України «Костянтин Ольшанський», над яким вона шефствує, матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн. на вирішення поточних питань.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН у своєму вітанні з нагоди успішного завершення екіпажем судна гуманітарної місії з евакуації громадян України із зони військового конфлікту в Лівії.

«Для Харківщини велика честь і відповідальність бути шефами корабля, відомого славними військово-морськими традиціями», - сказав М.ДОБКІН.

«Нехай подарунок від небайдужих харків’ян у сумі 100 тис. грн. допоможе вашій команді вирішити поточні питання. Завжди попутного вітру «Костянтину Ольшанському» у далеких і близьких походах», - зазначив губернатор.