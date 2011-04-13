У Харкові судитимуть депутата з Мерефи

Харків. 13 квітня. УНІАН. Прокуратура Харківщини передала до суду справу одного з депутатів Мерефянської міської ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в. о. прокурора Харківської області Олега АНПІЛОГОВА, 11 лютого ц.р. прокуратурою області було порушено кримінальну справу стосовно одного з депутатів Мерефянської міської ради Харківського району за фактом шахрайства та замаху на підбурювання давання хабара.

Досудовим слідством, яке поводилося прокуратурою Харкова, встановлено, що маючи статус посадової особи, наділеної владними повноваженнями, депутат здійснив дії, що містять склад злочинів. Зокрема, він отримав від мешканця близько 10 тис. грн. нібито для їх подальшої передачі у якості хабара за позитивне вирішення питання про зарахування на посаду помічника-консультанта депутата місцевої ради уповноваженим особам однієї з місцевих рад Харківської області.

За наслідками досудового слідства депутатові пред’явлено обвинувачення за ч.1 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 – ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Справу скеровано до Київського районного суду Харкова для розгляду по суті.