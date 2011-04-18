Семиноженко запевняє, що нова ядерна установка в Харкові буде безпечною

Харків. 17 квітня. УНІАН. Нова ядерна установка, яку планується за допомогою Сполучених Штатів Америки збудувати в Харкові на базі національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ), буде безпечною.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН у Харкові сказав голова Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Підкритична збірка – це для нових поколінь ядерних реакторів якраз те, що сьогодні ще більше актуальне у зв’язку з тим, що порушується питання безпеки атомних станцій. Ініціатива, яка була запропонована Україною, обмін високозбагаченого урану на те, щоб ми могли уже відпрацьовувати майбутнє покоління ядерних реакторів на тих модельних установках, які будуть зроблені в ХФТІ, вона дуже важлива, і таким шляхом ідуть зараз переговори зі Сполученими Штатами Америки», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він зауважив, що це буде найсучасніша ядерна установка, але відкинув думку про те, що вона експериментальна.

«Те, що це буде сучасна установка, і я припускаю, що аналогів немає ніде в світі, це тільки робить плюс Україні», - наголосив В.СЕМИНОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів.