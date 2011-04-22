Харківщина більшила товарообіг до 3,3 млрд. дол.

Харьков. 22 апреля. УНИАН. Товарооборот Харьковской области в 2011 году вырос до 3,3 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседания коллегии Харьковской облгосадминистрации сообщил заместитель губернатора Юрий САПРОНОВ.

«В 2010 году благодаря системной кропотливой работе облгосадминистрации удалось довести товарооборот Харьковской области до уровня 3,3 млрд. дол. США, что на 20% більше, чем 2009 году», - сообщил Ю.САПРОНОВ.

Кроме того, сказал он, увеличены объемы экспорта Харьковской области на 10% по сравнению с 2009 годом, в частности, объемы внешней торговли с Российской Федерацией - на 35%.

По данным замгубернатора, Харьковская область вышла на третье место среди регионов Украины по объему прямых иностранных инвестиций с накопительным итогом при темпе роста 130%, и на второе место в Украине по приросту прямых иностранных инвестиций после Киева по итогам 2010 года.

Ю.САПРОНОВ обратил внимание на то, что в 2010 году в Харькове состоялся инвестиционный форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы», который, по его словам, стал крупнейшим международным мероприятием на территории Восточной Украины при участии представителей из 18 стран.

«Также мы начали реализацию Национального проекта «Украинско-Российский технопарк «Слобожанщина». На сегодня, первый этап уже завершен, прошел согласование в центральных органах власти и создан научный парк «ФЭД», причем это первый сертификат в Украине, который выдало новое Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины», - отметил Ю.САПРОНОВ.