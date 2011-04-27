У фестивалі «Харьковская сирень» візьме участь Жан-Поль Бельмондо

Харків. 27 квітня. УНІАН. На запрошення Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» Харків відвідає французький актор Жан-Поль БЕЛЬМОНДО. У рамках секції «Французький бульвар» кінофестивалю «Харьковская сирень» відбудеться творчий вечір зірки французького кіно.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації - співголова оргкомітету фестивалю «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ.

«Ми з нетерпінням чекали моменту, коли зможемо відкрити секрет, який саме таємний гість відвідає цього року наш кінофестиваль, - сказала В.МАРЕНИЧ. - Цим таємним гостем стане видатний французький актор, зірка кінематографа Жан-Поль БЕЛЬМОНДО. Після недовгих переговорів він погодився взяти участь у кінофестивалі «Харьковская сирень», який він відвідає одразу ж після Каннського кінофестивалю».