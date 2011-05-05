Харків. 5 травня. УНІАН. Харківський аеропорт відновлює регулярні прямі рейси до Єревана.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 в Харкові.

Згідно з повідомленням, регулярне авіасполучення між Харковом та столицею Вірменії буде відновлено з 9 травня 2011 року. До відповідної угоди дішйли компанія «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків») і ТОВ «Авіакомпанія Армавіа» (найбільший авіаперевізник Вірменії).

Регулярний авіарейс «Єреван - Харків - Єреван» здійснюватиметься з частотою 1 раз на тиждень - щопонеділка. Переліт виконуватиметься на судах типу «Bombardier CRJ 200», що входять до авіапарку компанії «Армавіа».

«Рейс на Єревану завжди користувався високою популярністю у харків`ян. Цей факт вплинув на рішення про відновлення прямого сполучення між нашими містами. Всього за 2 години жителі Слобожанщини зможуть дістатися до перлини Кавказу - стародавнього міста з багатовіковою історією», - сказав, коментуючи подію, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

У прес-службі зазначили, що розширення географії прямого авіаційного повідомлення для Міжнародного аеропорту «Харків» проходить в рамках програми розвитку повітряних воріт Слобожанщини. Програма дозволяє реалізовувати заявлений інвестором і куратором об`єкту Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ курс на розширення авіасполучення між Харковом, з одного боку, та найбільш популярними серед харків`ян курортами та ключовими європейськими містами, з іншого. Згідно з цією програмою влітку 2011 року буде налагоджено регулярне авіасполучення між Харковом та Прагою, а також між Харковом і містом Дубаї (ОАЕ).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Армавіа» - національний авіаперевізник Вірменії. Компанія заснована в 1996 р. Засновники: вірменські організації ТОВ «Авіафін» і ТОВ «Міка Вірменія Трейдінг». Базується в Єревані, аеропорт «Звартноц». Авіакомпанія виконує регулярні рейси у більш ніж 48 міст Близького Сходу, Європи, Азії та Північної Африки. Основні рейсові і чартерні міжнародні польоти здійснюються з аеропорту Звартноц.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.