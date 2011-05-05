На хабарі попався заступник начальника виправної колонії

Харків. 5 травня. УНІАН. На хабарі попався заступник начальника Диканівської виправної колонії №12, що на Харківщині.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням начальника відділу прокуратури Харківської області Ігоря КРАСНОЛОБОВА.

За його даними, працівники прокуратури та Управління Служби безпеки України в Харківській області 4 травня затримали посадовця, який одержав 1600 грн. за сприяння у позитивному вирішенні питання щодо умовно-дострокового звільнення одного із засуджених від подальшого відбування покарання.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Стосовно підозрюваного обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави на суму 17 тис. грн. Проводяться необхідні слідчі дії.