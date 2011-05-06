«Свобода» вважає, що Кернес не мав права запрошувати російських військових на парад Перемоги

Харків. 6 травня. УНІАН. Харківська обласна організація ВО «Свобода» вимагає від Міністра внутрішніх справ, Голови Служби Безпеки України та Генерального прокурора негайно притягнути Харківського міського голову Геннадія КЕРНЕСА до відповідальності за незаконне залучення російських військовослужбовців для участі в масових заходах 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, оприлюдненій прес-службою харківської обласної парторганізації «Свободи».



Відповідне звернення 6 травня 2011 р. направлено керівникам відомств та їхнім обласним управлінням в Харкові.

«Як стало відомо з повідомлень ЗМІ з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Російської Федерації, - йдеться у зверненні, - для участі в масових заходах 9 травня міський голова Харкова запросив на територію України іноземних військовослужбовців без ухвалення відповідного Закону. Звертаємо увагу на те, що будь-яке перебування підрозділів збройних сил іноземних держав потребує ухвалення відповідного Закону України. У місті Харкові масові заходи, заплановані на 9 травня 2011 р., затверджено розпорядженням № 1831 Харківського міського голови КЕРНЕСА Г.А. від 27 квітня поточного року».

Парторганізація нагадує, що, згідно з частиною другою ст. 92 Конституції України, виключно законами України встановлюються порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, а також порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на територію України.

Автори звернення вимагають від Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України та Міністра внутрішніх справ «в межах своєї компетенції невідкладно вжити заходів для припинення неконституційного завезення на територію України представників іноземних збройних сил, а також притягти винних осіб до передбаченої законом відповідальності».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією управління прес-служби та інформації Міністерства оборони РФ, наданій УНІАН, 102 російських військовослужбовців візьмуть участь у військовому параді 9 травня у Харкові. «102 російських військовослужбовців у складі парадного розрахунку Воронезького авіаційного інженерного університету візьмуть участь у святкових заходах у Харкові, присвячених 66-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», - зазначається в повідомленні.