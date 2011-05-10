В Харківській облдержадміністрації створено нове управління

Харків. 10 травня. УНІАН. В Харківській облдержадміністрації створено управління забезпечення доступу до публічної інформації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, структура управління складається з 2 відділів: відділ роботи із запитами на інформацію та відділ із забезпечення оприлюднення інформації.

В управлінні працюють 11 осіб. Прес-служба оприлюднила контактні телефони та адресу нової структури.

Коментуючи подію, заступник голови - керівник апарату Харківської облдержадміністрації Василь ХОМА сказав журналістам, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» зробив більш доступною і відкритою ту інформацію, яка становить суспільний інтерес як для фізичних, так і для юридичних осіб.

За його словами, існує думка, що цей закон стосується тільки журналістів, але це не так.

«Цей нормативний акт стосується широкого кола осіб, які можуть отримати необхідну інформацію, причому в досить стислі терміни. За законом на надання інформації після запиту громадянина відведено лише 5 робочих днів, а така інформація, що стосується життя і здоров`я, навколишнього середовища, безпеки продуктів харчування і т.д. повинна бути надана протягом 48 годин. Виняток є надання інформації у великому обсязі, на яке відводиться до 20 днів. Крім того, законом визначений перелік інформації, яка повинна бути обов`язково оприлюднена протягом 5 днів після її отримання або створення», - сказав В.ХОМА.