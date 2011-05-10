Прикордонники ганятимуть на позашляховиках, квадрамотоциклах, катерах і снігоходах

Харків. 10 травня. УНІАН. Харківські прикордонники отримали нову техніку в рамках проекту міжнародної допомоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, партія нової техніки надійшла до підрозділів Харківського та Луганського прикордонних загонів Державної прикордонної служби України завдяки реалізації проекту міжнародно-технічної допомоги «Запобігання розповсюдженню зброї масового знищення: запобігання розповсюдженню через українсько-білоруський кордон (Чорнобильська зона відчуження) та українсько-російський кордон».

У прес-службі повідомили, що 11 травня на базі Харківського прикордонного загону відбудеться урочисте вручення прикордонникам Харківщини та Луганщини 17 нових позашляховиків Chevrolet Niva, 3 катерів UMS-600, 2 мікроавтобусів VW Transporter, 5 квадроциклів Bombardier Outlander 400 MAX, 6 снігоходів Polaris 600 IQ Touring.

Очолюватиме захід Голова Державної прикордонної служби України генерал армії України Микола ЛИТВИН.