Україна оновить техніку морської охорони

Харків. 11 травня. УНІАН. Державна прикордонна служба України кардинально оновлюватиме техніку морської охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав Голова Державної прикордонної служби України, генерал армії України Микола ЛИТВИН.

Він наголосив, що в другій половині 2011 року розпочнеться будівництво прикордонного сторожового корабля. Крім цього, за словами М.ЛИТВИНА, вже закінчується будівництво прикордонного катеру нового покоління й на початку 2012 року морська охорона отримає його.

«Нам вдалося підійти впритул до оновлення морської охорони – катерів і кораблів. Зараз будується катер нового покоління, морський катер першого рангу, який десь в 1 кварталі 2012 року вийде. У цьому році закладаємо перший прикордонний сторожовий корабель на зміну тим, які вже відслужили терміни», - сказав М.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що оновлення техніки ДПСУ ведеться згідно зі складеними графіками із залученням бюджетних коштів та коштів програм міжнародно-технічної допомоги.