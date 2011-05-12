Юлію Тимошенко не пускають до Харкова

14:14, 12 травня 2011
Харьків
0 0

Генпрокуратура відмовила у виїзді

Харків. 12 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України вимушена відмовити екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у наданні дозволу для поїздки до м. Харкова.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, «сьогодні, 12 травня 2011 року, ТИМОШЕНКО Ю.В. знову не прибула до Генеральної прокуратури України, чим укотре зірвала проведення запланованих слідчих дій за її участю».

«У зв’язку з систематичними порушеннями ТИМОШЕНКО Ю.В. вимог чинного кримінально-процесуального законодавства, перешкоджанням проведення досудового слідства, Генеральна прокуратура України вимушена відмовити їй у наданні дозволу для поїздки до м. Харкова 17–18 травня 2011 року, оскільки у вказані дні заплановано проведення слідчих дій за її участю», - повідомили у Відділ зв’язків зі ЗМІ Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня лідер партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО передала в Генеральну прокуратуру клопотання про надання можливості здійснити наступного тижня робочу поїздку до Харківської області. Вона також повідомила, що має намір відвідати Харківщину на запрошення місцевої громади.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter