Юлію Тимошенко не пускають до Харкова

Харків. 12 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України вимушена відмовити екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у наданні дозволу для поїздки до м. Харкова.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, «сьогодні, 12 травня 2011 року, ТИМОШЕНКО Ю.В. знову не прибула до Генеральної прокуратури України, чим укотре зірвала проведення запланованих слідчих дій за її участю».

«У зв’язку з систематичними порушеннями ТИМОШЕНКО Ю.В. вимог чинного кримінально-процесуального законодавства, перешкоджанням проведення досудового слідства, Генеральна прокуратура України вимушена відмовити їй у наданні дозволу для поїздки до м. Харкова 17–18 травня 2011 року, оскільки у вказані дні заплановано проведення слідчих дій за її участю», - повідомили у Відділ зв’язків зі ЗМІ Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня лідер партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО передала в Генеральну прокуратуру клопотання про надання можливості здійснити наступного тижня робочу поїздку до Харківської області. Вона також повідомила, що має намір відвідати Харківщину на запрошення місцевої громади.