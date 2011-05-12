У Харкові вимагають відставки уряду

Харків. 12 травня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи перед будівлею Харківської облдержадміністрації представники громадських організацій та міської профспілки підприємців проводять мітинг із вимогою відставки Кабінету міністрів України та проведення перевиборів до Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники також вимагають припинення «антинародних реформ», припинення зростання цін на продукти харчування та комунальні послуги, проведення адміністративної та судової реформи, припинення «дерибану» землі.

Близько 80 активістів тримають національні прапори, символіку профспілки підприємців, ініціативно-правозахисної групи «Прорвемося», а також транспаранти із написами «Геть антинародний уряд», «Кодекс є, а життя немає», портрет Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з написом «Ти обіцяв нас почути – так слухай!». Один із активістів тримає вила із підписом «Інститут народовладдя».

За словами голови профспілки підприємців Харкова Олександра ШАРМАРА, на мітинг вийшли представники 17 громадських організацій Харківщини, які вчора підписали угоду про скоординовані дії.

Керівник ініціативно-правозахисної групи «Прорвемося» Андрій ІЛЬГОВ, промовляючи з трибуни, закликав усіх харків’ян «мобілізуватися на боротьбу з владою», на боротьбу проти «грабування населення та дерибану землі». Він наголосив на необхідності прямого контролю виборців за діями депутатів, на необхідності впровадження механізмів відкликання депутатів.

«У нашій кількості буде наша сила. Якщо ми зараз почнемо мобілізувати народ, то до осені перемога буде за нами», - сказав А.ІЛЬГОВ.

Організатори акції закликали усіх харків’ян підписатися під листом про створення громадського руху Харківщини, «метою якого є ліквідація існуючої олігархічної системи в Україні шляхом встановлення народовладдя».