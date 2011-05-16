Харківщина отримала 6 млн. грн. на придбання ПММ для карет швидкої допомоги

Харків. 16 травня. УНІАН. Харківська область з державного бюджету отримала дотацію в розмірі 6,024 млн. грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів для автомобілів швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ШУРМУ, ці кошти розподілені між районами області, містами обласного значення і медичними закладами.

За його словами, при розподілі дотаційних коштів враховувалися кількість викликів, кількість населення та пробіг автомобілів швидкої допомоги. Преференції отримали Харків, притрасові лікарні та міжрайонні медичні центри.

І.ШУРМА наголосив, що, незважаючи на складну ситуацію із забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, у Харківській області не зафіксовано випадків невиїзду на виклик автомобілів швидкої допомоги через відсутність пального.

«У зв’язку з тим, що закупівля паливно-мастильних матеріалів проводилася на початку року, а тендерні процедури не дозволяють змінювати ціну, в цілому ряді районів були труднощі стосовно забезпечення достатньою кількістю пального. У Харківській області не було зафіксовано випадків невиїзду на виклик через відсутність пального, але ситуація була напружена і потребувала допомоги держави», – зазначив І.ШУРМА.