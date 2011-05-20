У Харкові розпочалися Перші Дельфійські ігри Слобожанщини

Харків. 20 травня. УНІАН. У Харкові розпочалися Дельфійські ігри Слобожанщини «Надія. Молодість. Талант».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, це перші такого роду змагання на Харківщині, вони присвячені 20-річчю Незалежності України.

Урочисте відкриття Ігор відбулося в Харківському театрі опери та балету ім. Лисенка.

Ігри проводяться з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, сприяння розкриттю творчої індивідуальності учасників, обміну досвідом роботи з проблем професійної підготовки юних митців, а також збереження і розвитку культурного потенціалу Слобожанщини та залучення молоді до кращих світових зразків культури і мистецтва.

У дев`яти номінаціях Ігор візьмуть участь понад 400 учнів шкіл естетичного виховання Харківської, Полтавської та Донецької областей віком від 11 до 16 років. Вони змагатимуться в номінаціях «фортепіано», «народні інструменти», «духові інструменти», «струнно-смичкові інструменти», «спів», «хореографія», «читання», «образотворче мистецтво» і «цирк». Всі молоді таланти будуть нагороджені сертифікатами учасника та подарунками від обласної державної адміністрації, переможці в номінаціях отримають золоту, срібну і бронзову медалі, а також дипломи, йдеться у повідомленні.

Програма змагань:

19 - 21 квітня - змагання учасників номінацій «фортепіано», «народні, духові, струнно-смичкові інструменти» і «спів» у приміщенні Харківського музичного училища ім. М. Лятошинського.

21 квітня - змагання учасників номінацій «хореографія» та «читці» у приміщенні Харківського училища культури.

21 квітня - змагання учасників номінації «образотворче мистецтво» в Харківському художньому училищ.

21 квітня - змагання учасників номінації «цирк» у приміщенні старого цирку.

Довідка. Дельфійські ігри офіційно з’явилися у 582 році до н.е. у Греції. Разом з Олімпійськими, Дельфійські (раніше мали назву – Піфійські) ігри були заборонені. Відродилися на початку ХХ століття. Сьогодні у Міжнародному Дельфійському русі беруть участь 63 держави світу, з 2002 року до них приєдналася Україна. Перші національні Дельфійські ігри відбулися у листопаді 2010 року в Києві, з дев’яти номінацій Харківська область взяла участь у семи та завоювала одну золоту медаль і два дипломи.