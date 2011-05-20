Добкін назвав «Харьковскую сирень» візитною карткою Харкова

Харків. 20 травня. УНІАН. Візитною карткою столиці Слобожанщини назвав кінофестиваль «Харьковскую сирень» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Промовляючи на прес-конференції в четвер, губернатор підкреслив велике значення, яке має для Харкова цей міжнародний фестиваль.

«Харьковская сирень», сказав він, - потужний кінофестиваль, нова візитна картка Харкова, захід, який помітно нас відрізняє від інших регіонів України».

За словами М.ДОБКІНА, це яскравий захід, що дозволяє харків`янам зустрітися з улюбленими акторами, доторкнутися до світу кіно. Він зазначив, що фестиваль нічого не коштує обласному та міському бюджетам, і спрогнозував йому велике майбутнє.

Я абсолютно впевнений, що «Харьковская сирень» буде жити довго і щасливо, незалежно від того, хто буде нею займатися, тому що це вже не наш захід, це належить усій нашій територіальній громаді. Заради людей ті, від кого залежить проведення «Харьковской сирени», будуть робити все можливе, щоб фестиваль був максимально цікавим і максимально красивим. У нас вже є свій формат: чітка прив`язка до короткого метру, є два орієнтири, для нас дуже зрозумілих і прийнятних - це радянське і французьке кіно. І при цьому фінансування «Харьковской сирени» з обласного та міського бюджетів не здійснюється, це повністю позабюджетні кошти», - сказав М.ДОБКІН.

На знімку: французькі актори П`єр РІШАР та Мілен ДЕМОНЖО на відкритті фестивалю «Харьковская сирень» 2010 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА