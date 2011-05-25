Сьогодні Добкін спілкується з уральцями

У Києві - форум регіонів України та Уралу

Харків. 25 травня. УНІАН. Сьогодні в Києві керівники регіонів України зустрічаються з колегами з Уральського федерального округу Російської Федерації в рамках II Економічного форуму регіонів України та Уральського федерального округу. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у форумі бере участь губернатор Михайло ДОБКІН За підсумками форуму планується підписати ряд договорів про міжрегіональну співпрацю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter