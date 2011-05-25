У Харкові екоінспекція закрила 3 автогазозаправних станції
10:21, 25 травня 2011Харьків
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Не було дозвільних документів
Харків. 25 травня. УНІАН. У Харкові через порушення вимог природоохоронного законодавства тимчасово заборонена діяльність трьох автогазозаправних пунктів.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.
Під час перевірки у травні 2011 р. держекоінспектори зафіксували відсутність дозвільних документів на розміщення ємностей зі скрапленим газом, державної експертизи на автогазозаправний пункт, а також дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Ухвалено рішення до усунення виявлених порушень законодавства призупинити діяльність зазначених об’єктів.
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