У Харкові екоінспекція закрила 3 автогазозаправних станції

10:21, 25 травня 2011
Харьків
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Не було дозвільних документів

Харків. 25 травня. УНІАН. У Харкові через порушення вимог природоохоронного законодавства тимчасово заборонена діяльність трьох автогазозаправних пунктів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

Під час перевірки у травні 2011 р. держекоінспектори зафіксували відсутність дозвільних документів на розміщення ємностей зі скрапленим газом, державної експертизи на автогазозаправний пункт, а також дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Ухвалено рішення до усунення виявлених порушень законодавства призупинити діяльність зазначених об’єктів.

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