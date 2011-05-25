Генпрокуратура знову не пускає Тимошенко до Харкова (фото)

Харків. 25 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура вдруге відмовила лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у здійсненні поїздки до Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідання Генпрокуратури.

«Вони категорично не допускають мене до спілкування з людьми в регіонах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» нагадала, що в другому клопотанні про можливість здійснення цієї поїздки вона просила слідчого самому визначити найбільш оптимальні строки її поїздки до Харківської області.

У свою чергу її захисник Сергій ВЛАСЕНКО додав, що слідчий мотивував цю відмову необхідністю ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ обрала стосовно Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд як запобіжний захід на час розслідування порушених проти неї кримінальних справ.

На знімку: Юлія ТИМОШЕНКО виступає біля приміщення Генпрокураитури в Києві 24 травня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА