Кернес подарував рідній школі телевізор

Харків. 27 травня. УНІАН. Міський голова Геннадій КЕРНЕС сьогодні взяв участь у святі останнього дзвоника в Харківській гімназії №82.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник міста, що 35 років тому сам закінчив цю школу, привітав зі святом випускників, їхніх батьків та весь колектив гімназії.

Промовляючи на урочистій церемонії останнього дзвоника, мер Харкова поділився своїми спогадами про школу, вчителів і однокласників. Присутні з цікавістю почули розповідь керівника міста, як одного разу у шкільному дворі разом з друзями він «ганяв глобуса», після чого його батькам довелося «по всьому Радянському Союзі» розшукувати в магазинах глобус, аби вчителі географії могли й далі проводити повноцінні уроки.

Г.КЕРНЕС побажав випускникам «ніколи не втрачати зв’язків одне з одним, пам’ятати шкільних друзів, не забувати вчителів». Він також побажав 11-класникам успіхів у подальшому навчанні та опануванні професій і щоб вони, «дорослішаючи, відчували турботу з боку міста». На завершення своєї промови Г.КЕРНЕС запросив усіх на загальноміське свято «День випускника - 2011», що відбудеться 29 травня на майдані Свободи, і подарував рідній школі телевізор.

Г.КЕРНЕС також привітав запрошених на 35-річчя з дня закінчення школи випускників 1976 року.

Учнів і вчителів також привітали директор гімназії №82 Алла КОЛОМІЙЦЕВА, депутат Харківської міської ради і випускник школи Володимир СКОРОБАГАЧ, представники мерії, керівники Фрунзенського району.