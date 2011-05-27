На Харківщині в день останнього дзвоника втопилися троє школярів

Харків. 27 травня. УНІАН. Сьогодні, в день свята останнього дзвоника, в Харківській області втопилися троє школярів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління освіти і науки.

«Трагічно і безглуздо обірвалося життя третьокласника з Великобурлуцького району та двох школярів з Харкова - восьми- та дев`ятикласника», - йдеться у повідомленні.

В даний час по всіх трьох нещасних випадках працюють правоохоронні органи, причини та обставини загибелі дітей з`ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, в Харківській області з початку року у водоймах потонуло 17 осіб, у тому числі 2 дитини. За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря ШУРМИ, «ми маємо дуже сумну статистику щодо випадків загибелі людей на водних об’єктах. За 2010 рік у Харківській області потонули 124 людини, з початку 2011 року потонули вже 17 людей, в т.ч. 2 дитини.