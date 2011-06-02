Ярославський виділив кошти на реставрацію тролейбусних мереж біля Kharkiv Palace

Харьков. 2 июня. УНИАН. Группа DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, направила 1,3 млн. грн. на реставрацию и замену троллейбусных контактных и кабельных сетей, расположенных в непосредственной близости к возводимой на площади Свободы 5-звездочной гостинице Kharkiv Palace.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании DCH, реализующей проекты к Евро-2012 в Харькове.

Необходимость проведения соответствующих работ связана с тем, что контактные сети Коммунального предприятия «Харьковское трамвайно-троллейбусное управление» («ХТТУ») по улице Тринклера, проспекту Правды и площади Свободы находятся в аварийном состоянии. Отсутствие ассигнований из городского бюджета на ремонт и обновление контактных сетей, привело к тому, что они являются угрозой для жизни и здоровья харьковчан

Подтверждением этому, сообщили в пресс-службе, служит недавняя ситуация вблизи станции метрополитена «Госпром», где во время плановых работ по замене фонарных ламп были выявлены признаки обрушения одной из опор, одновременно используемых коммунальным предприятием «Горсвет» в качестве опор для фонарей уличного освещения. Как показали результаты обследования, угол наклона опор сетей значительно превышают нормативные значения. Изношенность кабельных сетей, проложенных по опорам, также представляет опасность для горожан.

На первом этапе группа DCH предприняла меры временного характера - строители укрепили опоры путем установки подкосов. Однако, не видя перспективы решения вопроса уполномоченными городскими службами, руководство DCH приняло решение перейти ко второму этапу - самостоятельно профинансировать замену и реставрацию аварийных опор и сетей.

Согласно с утвержденным проектом полностью заменены опоры и троллейбусные контактные сети на ул. Тринклера и пр. Правды в местах, непосредственно граничащих с территорией Kharkiv Palace, а на пл. Свободы проведена капитальная реконструкция опор. В целом на реконструкцию и замену оборудования, находящегося на балансе города Харькова (в лице коммунальных предприятий ХТТУ и «Горсвет») группа DCH выделила 1,3 млн. грн. частных инвестиций.

Справка УНИАН. Группа компаний DCH (www.dch.com.ua) – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар – Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, влиятельный украинский бизнесмен, входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинцев (по версии украинского журнала «Форбс», 2011 г.), генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012. Вложил в подготовку города к турниру более $250 млн.