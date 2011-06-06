Відбулося перше засідання робочої групи Харківської ОДА та компанії «Шелл»

Харків. 6 червня. УНІАН. Сьогодні відбулося перше засідання спільної робочої групи Харківської облдержадміністрації та компанії «Шелл».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його словами, у ході засідання обговорювалися практичні питання можливої участі компанії «Шелл» у розвідці, розробці і видобутку природного газу з твердих порід в Харківській області. Представники компанії «Шелл» акцентували увагу на таких принципах діяльності компанії, як захист навколишнього середовища і соціальне партнерство, у зв`язку з чим, крім технічних аспектів переговорів, сторони домовилися про початок формування пакету соціальних програм і вимог місцевих громад, участь у яких візьме компанія «Шелл» у разі входження до Харківського регіону (у видобувний сегмент бізнесу).

Також обговорювалося питання розширення мережі автозаправних станцій компанії «Шелл» у місті Харкові і в перспективі в Харківській області. Цю роботу компанія готова розпочати вже цього року.

«Наша позиція у підтримці великого інвестора незмінна. Ми готові надати максимальне сприяння приходу серйозних партнерів у наш регіон. Адже досвід показує, що прихід таких компаній, як «Шелл» несе не тільки багатомільйонні інвестиції, а й стимулює розвиток суміжних галузей промисловості, створенню нових робочих місць, а також розвитку територій», - сказав Ю.САПРОНОВ

Він повідомив, що до складу робочої групи «увійшли фахівці, які будуть оперативно відпрацьовувати всі питання, пов`язані з приходом компанії «Шелл» у наш регіон згідно з робочим планом, який ми вже найближчим часом узгодимо з компанією».