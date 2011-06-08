Колесников задоволений результатами тестування Харківського аеропорту

Харків. 8 червня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ позитивно оцінив результати тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту «Харків».

Як передає кореспондент УНІАН, після тестування пасажирського терміналу Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що з точки зору організації роботу аеропорту в нього немає претензій.

«Ми змогли побачити на власні очі, як в екстремальних умовах при повному завантаженні буде працювати харківський аеропорт. Я гадаю, принаймні з боку авіаційної влади, всі залишилися задоволені», - сказав він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив на необхідності покращення роботи митниці.

«З митницею потрібно працювати», - додав він.

Як передавав УНІАН, сьогодні в Міжнародному аеропорті «Харків» відбулося офіційне тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу. На заході були присутні віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ, директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Підбиваючи підсумки тестування, директор Турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що пропускна спроможність міжнародного аеропорту «Харків» відповідає євростандартам. За його словами, вперше в Україні, в аеропорту «Харків», була протестована система передачі даних «APIS», яка в рази дозволяє прискорити проходження пасажирами митного контролю.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Реконструкція об’єкту проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги, фінансується за рахунок коштів держбюджету України.

Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА