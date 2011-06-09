Харківські прикордонники вчать англійську до Євро-2012

Харків. 9 червня. УНІАН. У рамках підготовки до Євро-2012 250 прикордонників Харківського прикордонного загону вивчають англійську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у ході офіційного тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту «Харків» сказав перший заступник начальника Харківського прикордонного загону - начальник штабу Леоні ХОМА.

«Близько 250 осіб у нас проходять навчання у навчальних закладах Харківської області. Це військовослужбовці, які проходять курс навчання з англійської мови», - сказав він.

Крім цього, за словами Л.ХОМИ, група прикордонників Харківського прикордонного загону вивчають технічну англійську мову на базі Національна академія оборони України.

Л.ХОМА підкреслив, що працівники Харківського прикордонного загону вчасно підготуються до прийняття великої кількості іноземних гостей чемпіонату Євро-2012.

На знімку: прикордонник під час тестування в Харківському аеропорту.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА