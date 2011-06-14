На Харківщині з початку червня потонуло 15 людей

Харків. 14 червня. УНІАН. В Харківській області з початку червня на водоймах потонуло 15 людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, чотири нещасних випадки сталися за минулі вихідні.

Три з них, що сталися в Балаклійському, Нововодолазького районах області та в місті Харкові, пов’язані з риболовлею.

Також водолазна служба МНС 13 червня виявила тіло громадянина Нігерії, чоловіка 1986 року народження, який купався неподалік кафе «Ля Ноте» на Журавлівському водосховищі у Харкові та потонув.

За даними прес-служби, з 15 випадків утоплення, які у червні зафіксовані на водоймах області, 7 пов’язані з купанням, 5 – з ловлею риби. Обставини смерті інших з’ясовуються.