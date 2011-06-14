Нормативна грошова оцінка земель проведена в 64 % населених пунктів Харківщини

Харків. 14 червня. УНІАН. Нормативна грошова оцінка земель Харківської області на сьогодні проведена в 1126 населених пунктах, що становить 64,1% від загальної кількості.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході селекторної наради поінформував перший заступник начальника Головного управління Держкомзему в Харківській області Юрій ПЕРЕКУПСЬКИЙ.

За його даними, залишилося провести нормативну грошову оцінку земель в 586 населених пунктах області.

У прес-службі повідомили, що рішенням V сесії VI скликання Харківської обласної ради від 21 квітня 2011 р. затверджена обласна Програма раціонального використання і охорони земель в Харківській області на 2011-2015 роки, якою передбачене стовідсоткове проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в 2011 р., у тому числі і за рахунок коштів, що надійшли на спецрахунок обласної ради в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Згідно з Програмою, на проведення робіт за нормативною грошовою оцінкою (первинною і повторною) 159 населених пунктів Харківської області в 2011 р. передбачено виділити і освоїти 2499,650 тис. грн., що надійшли на спецрахунок обласної ради в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.