Блискавка підпалила АЗС
21:52, 15 червня 2011Харьків
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Харків. 15 червня. УНІАН. У селищі Семенівка Полтавської області через грозовий розряд виникла пожежа в операторській АЗС ТОВ «Кременчукнафтопродуктгруп».
Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації.
За їхніми даними, вогонь пошкодив електроустаткування і стелю операторської на площі 16 квадратних метрів. Пожежники погасили вогонь і врятували приміщення операторської, а також майно на суму 50 тисяч гривень.
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