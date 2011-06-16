СБУ затримала міліціонера, який через кордон супроводжував контрабанду
15:54, 16 червня 2011Харьків
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«За роботу» взяв 2,4 тис. грн..
Харків. 16 червня. УНІАН. Працівники Служби безпеки України затримали дільничного міліціонера Дворічанського райвідділу міліції, який сьогодні вночі супроводжував через кордон з Росією контрабандний товар.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел у правоохоронних органах, за супровід партії товарів, яку намагалися незаконно переправити через кордон, міліціонер взяв хабар на суму 2,4 тис. грн.
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