Сільське господарство має особливе значення для Слобожанщини та України - Добкін

Харків. 18 червня. УНІАН. Сільське господарство має особливе значення для Слобожанщини та України в цілому.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні в ході українсько-німецького агропромислового форуму «AgroInternational 2011» голова губернатор Михайло ДОБКІН.

«Сільське господарство має особливе значення для нашого регіону і України в цілому. Я неодноразово підкреслював, що головним локомотивом, який здатний вивести економіку регіону на абсолютно інший якісний рівень і створити умови для роботи суміжних галузей, є сільське господарство», - сказав М.ДОБКІН.

«Багаті природні умови, які подарував Україна та Слобожанщині Господь, - вважає керівник області, - дають сьогодні можливість дуже швидко влитися в число передових держав, які займаються дуже благородною і важливою справою, - годують весь світ».

За його словами, минулий рік, дуже важкий для рослинництва в харківському регіоні, загартував і зробив сильнішими аграріїв, які засвоїли необхідний урок для себе і готові тепер у всеозброєнні приймати виклики природи. «Але навіть у дуже непростий рік різні підприємства показали абсолютно різні результати. Там, де спиралися на науку, використовували новітні технології, сучасну техніку, не скупилися вкладати в землю гроші, отримали гідні результати. Там, де працювали «на авось», де чекали гарної погоди, отримали діаметрально протилежні результати. Тому будь-які заходи, які проводяться в нашому регіоні і дозволяють поділитися досвідом, знайти нових партнерів, дізнатися про новітні технології і техніку, завжди будуть підтримуватися облдержадміністрацією», - сказав М.ДОБКІН.

Він побажав усім учасникам форуму плідної роботи та зародження нових контактів, які найближчим часом принесли б практичні результати.

Як повідомляв УНІАН, українсько-німецький агропромислового форум «AgroInternational 2011» організований Агропромисловою групою «Агротрейд» та Генеральним консульством Федеративної Республіки Німеччина у місті Донецьк за підтримки Харківської облдержадміністрації. Метою проведення заходу є знайомство з передовими методами і технологіями вирощування, збору, зберігання та переробки сільськогосподарських культур, представлення новітніх розробок провідних виробників сільськогосподарської техніки, обмін досвідом, укріплення ділових зв’язків між українськими та німецькими представниками. «AgroInternational 2011» проходить у приміщенні Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. В церемонії урочистого відкриття форуму взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку Клаус ЦІЛЛІКЕНС та Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ.