Промвиробництво Харківської області зросло на 1,3%

Харків. 20 червня. УНІАН. У Харківській області в січні-травні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року випуск промислової продукції збільшився на 1,3%, зокрема в переробній промисловості - на 5,3%

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області, в звітний період обсяг промислового виробництва скоротився у виробництві і розподілі електроенергії, газу і води - на 10,3%, в добувній промисловості - на 5,5%

На 20-33% збільшилися обсяги виробництва у виробництві іншої неметалічної мінеральної продукції, машинобудуванні, легкій промисловості, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, на 1-5% - в обробці деревини та виготовленні виробів з неї (окрім меблів), хімічній і нафтохімічній промисловості, целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності.

При цьому скоротилося виробництво промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 10,7%, коксу та продуктів нафтопереробки - на 9,4%.