В області на 1,5% зменшилися пасажироперевезення

Харків. 21 червня. УНІАН. У Харківській області за січень-травень 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість перевезених всіма видами пасажирського транспорту пасажирів зменшилося на 1,5% - до 255,6 млн. пасажирів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Харківській області, об`єм виконаної пасажирської роботи збільшився на 1,0% - до 4270,6 млн. пас. км.

За звітний період Південна залізниця відправила 27,1 млн. пасажирів, виконана пасажирська робота в об`ємі 2444,8 млн. пас. км. Порівняно з січнем-травнем 2010 р. відправка пасажирів залишилася на тому ж рівні, пасажирооборот збільшився на 3,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 50,6 млн. пасажирів - на 18,7% менше, ніж за відповідний період попереднього року; послугами перевозчиков-юрідічеських осіб скористалося 37,3 млн. пасажирів - менше на 4,4%. Суб`єкти малої бізнеса-фізічеськие особи за січень-травень 2011 р. перевезли 13,3 млн. пасажирів - на 42,7% менше.

З аеропорту Харкова транспортною авіацією за звітний період відправлено 53,7 тис. пасажирів, зокрема по міжнародному повідомленню - 39,9 тис. пасажирів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відправка пасажирів в цілому збільшилися в 1,4раз, по міжнародному повідомленню - в 1,4 разів.

Харківський метрополітен за січень-травень 2011 р. перевіз 105,0 млн. пасажирів, зокрема безкоштовно - 20,4 млн. пасажирів. У порівнянні аналогічним періодом минулого року кількість перевезених в метро пасажирів збільшилася на 1,6 млн. пасажирів (на 1,5%), а кількість пасажирів, перевезених безкоштовно, зменшилася на 3,1%.

Трамваями і тролейбусами міста в цілому перевезено 72,9 млн. пасажирів - на 9,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Частка пільгового контингенту, перевезеного трамваями і тролейбусами, складає 67,7% - 49,4 млн. пасажирів.