Сапронов: прихід компанії Shell повністю співпадає зі стратегією розвитку регіону

Харків. 21 червня. УНІАН. Прихід компанії Shell - великого інвестора з міжнародним ім`ям - повністю співпадає зі стратегією розвитку регіону.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, коментуючи темпи переговорного процесу між урядом України та компанією Shell з питання можливої розробки проекту з видобутку вуглеводнів на території Україні.

За інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості, вже підготовлений проект розпорядження Кабміну про укладення договору про спільну діяльність між «Укргазвидобуванням» і концерном «Shell» з видобутку вуглеводнів.

«Робоча група обласної державної адміністрації також активно працює спільно з обласною радою з питання відпрацювання пакета умов для компанії «Shell» (в рамках так званого соціального партнерства). Ця робота буде вестися в тісній кооперації з самою компанією. В цілому, ми прогнозуємо, що питання, які стосуються компетенції місцевих органів влади, будуть у найближчі місяці узгоджені і відповідні рішення затверджено на одній з чергових сесій обласної ради, оскільки прихід великого інвестора з міжнародним ім`ям повністю збігається зі стратегією розвитку регіону та планами щодо активізації інвестиційної діяльності на Харківщині», - сказав Ю.САПРОНОВ.