Кінах презентував у Харкові Інноваційну АПГ

Харків. 23 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбулася презентація агропромислової асоціації «Інноваційна аграрно-промислова група».

Як передає кореспондент УНІАН, у приміщенні облдержадміністрації за участю президента Українського союзу промисловців та підприємців, голови Наглядової ради асоціації «Іноваціна аграрно-промислова група» Анатолія КІНАХА та голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА відбулося засідання круглого столу на тему «Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України», де було презентоване нове агропромислове об’єднання.

За словами А.КІНАХА, асоціація на основі об’єднання зусиль держави, влади та працівників реального сектору економіки має на меті випрацювати «чіткі стратегії подальшого розвитку аграрно-промислового комплексу в контексті реформування сучасних земельних відносин».

«Головне завдання – знайти ті механізми державно-приватного партнерства, об’єднати можливості влади, інтелекту, суспільства, щоб на цій основі створювати ефективну законодавчо-нормативну базу та формувати всі складники подальшого розвитку економіки України. Я впевнений, що тільки коли об’єднуються зусилля, воля, інтелект держави та суспільства ми будемо досягати великих результатів», - сказав А.КІНАХ.

У свою чергу М.ДОБКІН відзначив гостру необхідність винайдення сучасних підходів роботи на ринку землі в Україні.