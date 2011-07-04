ДТП на трасі Харків - Київ: шестеро загиблих, серед них дитина

Харків. 4 липня. УНІАН. В Харківській області внаслідок зіткнення джипа з маршрутним автобусом Харків – Черкаси загинуло шестеро людей, серед яких одна дитина.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальник Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, ДТП сталося сьогодні близько 16-ї години на трасі Харків – Київ (ділянка Люботин – Манченки).

За його словами, «з дванадцяти пасажирів автобуса шість загинуло, в тому числі дитина, ще шестеро - травмовані». Водія позашляховика, якого сильно затиснуло в автомобілі, у тяжкому стані доправлено до лікарні.