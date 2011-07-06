Збирання ранніх зернових на Харківщині розпочнеться 10 липня

Харків. 6 липня. УНІАН. Збирання ранніх зернових культур нового врожаю в Харківській області розпочнеться 10 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник губернатора Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

Він зазначив, що 10 липня планується розпочати збір урожаю в південних районах облаті, зоврема в Зачепилівському, Красноградському, Сахновщинському та Лозівському. Збиральні роботи в області планується провести протягом 14 робочих днів.

В.АЛЕКСЕЙЧУК відмітив, що з урахуванням кукурудзи прогнозований урожай зернових в області в 2011 році перевищить 2,6 млн. тонн.