В липні в Харківській області пенсії виплачено вчасно і в повному обсязі

Харків. 7 липня. УНІАН. В липні жителям Харківської області пенсії були виплачені вчасно і в повному обсязі.

Про повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, потреба в коштах на виплату червневих пенсій становить 1055,8 млн. грн., котрі на 25 червня були профінансовані на 100,0%. За січень - червень 2011 року виконання плану власних надходжень становить 101 %, на 30 червня – 99,6 %.

І.ШУРМА повідомив, що борг по страхових внесках до Пенсійного фонду України з початку року зменшився на 20,4 млн. грн. і на 1 липня 2011 року становив 246,2 млн. грн., борг щодо єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування становить 43,2 млн. грн.