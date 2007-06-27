У Харкові судитимуть банду, яка грабувала водіїв на автотрасах

Харків. 27 червня. УНІАН. Незабаром у Харкові розпочнеться суд над групою осіб, яка грабувала на автотрасах водіїв .

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Харківської області Анатолій ЛАВРИКОВ, затверджено і передано до суду обвинувальний висновок у кримінальній справі.

Обвинувачення пред’явлено двом харків’янам віком 35 і 25 років, які працювали провідниками на Південній залізниці, та двом мешканцям Нововодолазького району віком 36 і 24 роки, один з яких - охоронець товариства з обмеженою відповідальністю.

Встановлено, що ці обвинувачені у складі організованої групи вчиняли спільні розбійні напади на водіїв авто, які вночі відпочивали в салоні транспортного засобу на узбіччі трас Харків-Київ та Харків-Сімферополь. Нападники погрожували пістолетом-запальничкою, ножем, монтировкою, застосовували насильство. Вони пробивали колеса авто, стукали у вікно кабіни і тільки-но водій відчиняв дверцята, приставляли пістолет, вимагаючи гроші. Хто чинив опір, били.

У такий спосіб у 2006 році вчинено кілька розбійних нападів на водіїв. У потерпілих нападники забирали гроші, мобільні телефони, шкіряні куртки, портфелі, вироби із золота, автомагнітоли, паспорти, ключі від машини, посвідчення водія, документи на перевезення вантажу. Після кожного такого нападу члени організованої групи швидко зникали з місця події на авто одного з нападників.

За такі дії закон передбачає відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна, зазначив старший прокурор.