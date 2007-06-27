У Харкові, заплутавшись у гойдалці, загинув 9-ріний хлопчик
21:42, 27 червня 2007Харьків
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Харків. 27 червня. УНІАН. В одному з дворів Харкова, заплутавшись у гойдалці, задихнувся і загинув 9-річний хлопчик.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, трагічна подія сталася у вівторок близько шостої вечора.
Гойдалка, на якій внаслідок нещасного випадку повісився хлопчик, була кимось саморуч влаштована на дереві.
Люди, які в той час перебували у дворі, намагалися допомогти дитині, розплутали мотузок, але було вже запізно. Свідки події повідомили про нещасний випадок до міліції, також викликали швидку допомогу. Обставини з’ясовуються.
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