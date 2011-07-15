Харківська облрада запрошує до участі в конкурсі ім. Масельського

Харків. 15 липня. УНІАН. Продовжується і триватиме до 31 жовтня 2011 року прийом робіт для участі в V обласному конкурсі ім. Олександра Масельського на кращий літературний твір.

Як повідомляє прес-служба Харківської обласної ради, роботи приймаються в номінаціях «Проза», «Поезія», «Публіцистика», «Драматургія», «Майстер слова».

Для участі у конкурсі необхідно надати відповідні матеріали.

Оргкомітет запрошує до участі в конкурсі «талановиту молодь, знаних на Харківщині літераторів, журналістів, поетів, драматургів».

Цього року збільшено премію переможцям конкурсу. У номінаціях «Проза», «Поезія», «Публіцистика», «Драматургія» винагорода за І місце становить 5 тис. грн., за ІІ місце – 3 тис. грн., за ІІІ місце – 2 тис. грн. Нагородження переможців традиційно проходить у грудні.

За детальнішою інформацією слід звертайтеся за телефонами: 700-53-29, 715-73-63. Пакет документів можна надіслати на електронну скриньку oblrada2006@yandex.ru ; електронний носій з інформацією - на поштову адресу: м. Харків, Будинок рад, вул. Сумська, 64, Конкурс на кращий літературний твір ім. О. Масельскього. Роботи також приймаються за адресою: м. Харків, Будинок рад, вул. Сумська, 64; кімн. 25 та 96.