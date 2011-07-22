Закрито рух транспорту по проспекту Гагаріна

Харків. 22 липня. УНІАН. У зв`язку зі спорудженням наземного переходу по проспекту Гагаріна з до 6.00 25 липня буде перекрито рух усіх видів транспорту по пр. Гагаріна на ділянці від вул. Державінської до вул. Кірова.

На цей час рух автобусів і тролейбусів буде організовано таким чином:

- автобуси №46, 5е, 79е, 115е, 123е, 147е, 119е, 246е, 218е, 89е, 304е, 305е: пр. Гагаріна - вул. Державінська - вул. Плеханівська - вул. Кірова - пр. Гагаріна і далі за маршрутом;

- тролейбус №3: вул. 12 квітня - вул. Косіора - пр. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;

- тролейбус №5: аеропорт - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Харківських Дивізій (парк «Зустріч»);

- тролейбус №6: ст. «Основа» - вул. Валдайська - вул. Деповська - вул. Південнопроектна - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Харківських Дивізій (парк «Зустріч»).

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