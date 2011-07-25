У Харкові в одному з джерел виявлено вірус гепатиту А

Харків. 25 липня. УНІАН. У Київському районі Харкова в джерелі по вулиці Тимурівців виявлено вірус гепатиту А.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного санітарного лікаря Харкова Ірину ЗУБКОВУ.

Вона зауважила, що контролювати щоденно якість води в усіх харківських джерелах неможливо. За її словами, бактеріологічні показники джерельної води можуть змінюватися після сильних опадів, які останнім часом спостерігаються в Харкові.

«Враховуючи те, що джерела - це підземні води, ми не можемо гарантувати, що після сильного дощу, який, наприклад, був 4 липня, стан води не погіршиться. Щоденно брати воду на аналіз ми не можемо, перевірки проводяться щомісяця. Буває, що одного місяця вода нормальна, а наступного місяця її показники можуть суттєво змінитися», - сказала І.ЗУБКОВА.

При цьому головний санлікар міста підкреслила, що, зважаючи на останні відібрані проби, в інших джерелах Харкова вода відповідає санітарним нормам.

Довідка УНІАН. Гепатит А (хвороба Боткіна, інфекційний гепатит) - гостра інфекційна хвороба з переважним ураженням травного тракту, особливо печінки. Гепатит А викликається вірусом гепатиту А, що потрапляє до організму з їжею або водою. На початковому періоді гепатиту А хворий відчуває загальну кволість, відсутність апетиту, нудоту, помірно підвищується температура тіла. На 5-7-й день додається жовтяниця, печінка й селезінка збільшуються. Звичайно гепатит А закінчується видужанням, але у разі невідповідного лікування може давати тяжкі ускладнення (атрофія печінки, печінкова кома).