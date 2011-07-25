У Люботинському ставку загинула риба

Харків. 25 липня. УНІАН. 21 липня в Люботині Харківської області у місцевому ставку стався масовий замор риби.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

За даними екоінспекції, зафіксовано загибель понад 13 тисяч особини карася, 165 товстолобиків, одного білого амура. Розраховано, що збитки, заподіяні рибному господарству, перевищують 3,8 млн. грн.

Під час обстеження водойми спеціалісти Держекоінспекції джерел надходження стічних вод до ставку не виявили. За попередніми результатами дослідження відібраних проб води, перевищень нормативів граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено. Показники вмісту кисню у ставку також знаходяться в межах норми.

Матеріали передано до Харківської міжрайонної прокуратури.