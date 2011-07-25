У Харкові з реалізації вилучено 19 тонн неякісних продуктів
Їх продавали із закінченим строком придатності, з ознаками псування або без документів…
Харків. 25 липня. УНІАН. Харківська міська санітарно-епідеміологічна станція в ІІ кварталі цього року вилучила з продажу 19 тонн неякісних та непридатних до споживання харчових продуктів.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного санітарного лікаря Харкова Ірину ЗУБКОВУ.
За її словами, було забраковано
І.ЗУБКОВА зазначила, що ці товари реалізовувалися на торговельних точкам міста із закінченим строком придатності, з ознаками псування або без документів, що підтверджують якість, безпеку і походження товарів.
За словами санлікаря, штрафи в таких випадках становили 100% від вартості реалізованої або виробленої продукції.