У Харкові з реалізації вилучено 19 тонн неякісних продуктів

Харків. 25 липня. УНІАН. Харківська міська санітарно-епідеміологічна станція в ІІ кварталі цього року вилучила з продажу 19 тонн неякісних та непридатних до споживання харчових продуктів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного санітарного лікаря Харкова Ірину ЗУБКОВУ.

За її словами, було забраковано 151 кг риби, 155 кг м’яса і ковбас, 445 кг кисломолочної продукції, 1 тонна цукру, 4,4 тонни фруктів і овочів, 11,8 тонн квасу і безалкогольного пива.

І.ЗУБКОВА зазначила, що ці товари реалізовувалися на торговельних точкам міста із закінченим строком придатності, з ознаками псування або без документів, що підтверджують якість, безпеку і походження товарів.

За словами санлікаря, штрафи в таких випадках становили 100% від вартості реалізованої або виробленої продукції.